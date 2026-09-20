Alle 18 c'è Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali del match

Alle 18 c'è Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Alle 18 la sfida all'Allianz Stadium fra la Juventus di Luciano Spalletti e l'Atalanta di Maurizio Sarri. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida di Torino. Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta con le scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, Mckennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez; Conceicao, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Samardzic, Kessié; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.