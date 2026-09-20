Alle 18 c'è Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali del match
FirenzeViola.it
Alle 18 la sfida all'Allianz Stadium fra la Juventus di Luciano Spalletti e l'Atalanta di Maurizio Sarri. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida di Torino. Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta con le scelte dei due tecnici:
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, Mckennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez; Conceicao, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Samardzic, Kessié; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.
Pubblicità
News
Dagli inviatiFrey: "Ho scritto a Vanoli quando è tornato. La Fiorentina sembra rinata"di Redazione FV
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com