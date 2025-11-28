Pruzzo contro Dzeko: "Ma quali appelli ai tifosi, pensasse a giocare"

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Radio commentando così le parole di Dzeko nel post partita della sfida contro l'AEK Atene di ieri sera: “È dall’inizio della stagione che fanno appelli al pubblico. La Fiorentina non ha vinto una partita in campionato ed è in una condizione che non sembra nemmeno sia cambiato l’allenatore. A Firenze sono già passati da situazioni del genere. I calciatori giocassero a calcio, ma cosa ti vuoi appellare ai tifosi.

La Fiorentina è in una situazione drammatica a livello di partecipazione della squadra, a Firenze non se lo sanno spiegare. È tutta la stagione che fanno appelli ai tifosi che invece ci sono sempre stati. 92 milioni spesi sul mercato, quinto monte ingaggi, sono stati confermati i big, che devono fare? A Firenze manca tutto. Se alla 13a partita non la becchi mai e fai gli appelli ai tifosi, allora sei fuori strada”.