Nikolic sprona Jovic: "Deve diventare un leader, non è più un giovane"

L'allenatore dell'AEK Atene, Marko Nikolic, in una lunga intervista rilasciata a TMW dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina in Conference League ha parlato dell'acquisto dell'ex viola Luka Jovic in estate: "Sì, e non perché è serbo come me, ma per una questione di qualità. Ci ho parlato e gli ho detto: per tutta la carriera sei stato 'il Giovane Luka', ora è il momento di avere una grande parte, un ruolo principale nel team. Lui può essere protagonista e crescere, anche come persona.

Vorrei che la squadra dipendesse dalle sue prestazioni, che senta la responsabilità sulle sue spalle di dover giocare ogni partita per la squadra, da leader. Io credo che ce la faremo, è davvero un bravo ragazzo, fino a oggi gli è mancata l'occasione di essere l'elemento principale".