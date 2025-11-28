Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo: Nico Paz sfida Berardi

Oggi alle 20:30
di Redazione FV

Dopo il turno infrasettimanale di coppe europee la Serie A è pronta a ripartire. Il weekend calcistico in Italia verrà aperto questa sera da Como-Sassuolo, gara che prenderà il via alle ore 20:45 e che mette di fronte la 6^ forza del nostro campionato contro la 9^. In tal senso sono da poco state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte dunque definitive dei due tecnici, Cesc Fabregas e Fabio Grosso:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone; Caqueret, Addai; Nico Paz, Jesus Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso