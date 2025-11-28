Dalla Spagna, contatto esplorativo tra il Barcellona e l'agente di Kean

vedi letture

Sebbene la finestra di mercato invernale non sia ancora ufficialmente aperta, il Barcellona sta monitorando attentamente il panorama calcistico per anticipare eventuali esigenze di organico. Secondo quanto riportato da Sport.es, durante il recente viaggio del Barcellona a Londra, poco prima della partita di Champions League contro il Chelsea, presso il Park Hyatt Themes Hotel, la dirigenza sportiva, guidata da Deco, ha approfittato del soggiorno in una città frequentata da molti agenti e direttori sportivi per tenere diversi incontri informali. Uno di questi ha visto Deco incontrare l'agente italiano Alessio Ceccarelli, della World Soccer Agency (WSA). La conversazione non è stata indirizzata ad un obiettivo specifico se non quello di scambiare idee e aggiornarsi.

Ceccarelli gestisce diversi calciatori affermati nei principali campionati. Tra questi c'è anche l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, autore fin qui di due gol in campionato in quella che per i viola è una stagione sportivamente disastrosa. Ceccarelli rappresenta anche Riccardo Calafiori, terzino sinistro dell'Arsenal arrivato dal Bologna per 42 milioni di sterline. Resta comunque il fatto che l'incontro non si è concentrato su nessun giocatore in particolare e che si è trattato di un contatto iniziale di routine nell'ambito delle operazioni interne del club. Il Barcellona ha però ben definite le sue priorità per la prossima sessione di calciomercato. L'idea è quella di ingaggiare un attaccante in grado di coprire Lewandowski, che si avvicina ai 37 anni e ha un contratto fino al 2026.