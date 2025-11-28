Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Vanoli peggio di Dzeko: non sono queste le parole di un leader"

vedi letture

Luca Calamai, nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così della sconfitta della Fiorentina di ieri sera: "Non c'è limite al peggio, mi vene da dire. E il dopo è stato peggio del durante. Questo perché l'attacco di Dzeko verso i tifosi è vergognoso, ridicolo, imbarazzante e inspiegabile. Ieri ho trovato ancora di più vergognoso la riflessione che ha fatto Vanoli sulle parole di Dzeko.

Cioè, l'allenatore pensa che Dzeko abbia difeso la squadra criticando i tifosi? No, Dzeko deve difendere la squadra facendo gol, assist, lottando su tutti i palloni, prendendo per il collo qualche compagno. Così, caro Vanoli, Dzeko deve difendere la squadra. Ecco, per me la frase di Vanoli è ancora peggio di quella di Dzeko".