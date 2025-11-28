Lazio, Sarri non ha dubbi: "Voglio chiudere la mia carriera in biancoceleste"
FirenzeViola.it
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in un'intervista rilasciata a DAZN, ha rivelato le sue intenzioni sul proseguo della sua carriera da allenatore. L'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Napoli sembra non avere in mente una tappa sulla panchina della Fiorentina: "Vorrei chiudere la carriera con la Lazio che riesca a prendere il Flaminio, che alla prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli". Chiaro dunque il messaggio del tecnico di Figline che allontana, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'idea di un suo possibile arrivo a Firenze.
Pubblicità
News
Una Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livellodi Luca Calamai
Le più lette
1 Una Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
3 Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Vanoli peggio di Dzeko: non sono queste le parole di un leader"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com