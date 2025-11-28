Lazio, Sarri non ha dubbi: "Voglio chiudere la mia carriera in biancoceleste"

Lazio, Sarri non ha dubbi: "Voglio chiudere la mia carriera in biancoceleste"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30News
di Redazione FV

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in un'intervista rilasciata a DAZN, ha rivelato le sue intenzioni sul proseguo della sua carriera da allenatore. L'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Napoli sembra non avere in mente una tappa sulla panchina della Fiorentina: "Vorrei chiudere la carriera con la Lazio che riesca a prendere il Flaminio, che alla prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli". Chiaro dunque il messaggio del tecnico di Figline che allontana, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'idea di un suo possibile arrivo a Firenze.