Piscedda: "La verità è che i giocatori ora dovrebbero dire: Fischiateci di più, così ci svegliamo"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Piscedda ex calciatore tra le altre della Lazio. E tra i vari argomenti si è soffermato anche sulla crisi della Fiorentina e sulle parole di Dzeko che tanto stanno facendo discutere in queste ore. "Non fare neanche una vittoria - ha detto - e avere solo sei punti in classifica fa pensare. Le responsabilità sono di tutti e da questa situazione se ne devono tirar fuori tutti a partire dai giocatori. Invece di dire non fischiate, i giocatori dovrebbero dire: 'Fischiate ancora di più, così noi ci svegliamo'.

Il giocatore moderno lo considero come uno che scende dalla Luna, si esibisce, prende tantissimi soldi e poi torna sulla Luna. Non si può pretendere che il tuo pubblico dopo questo inizio di stagione non ti fischi. Dovrebbero fischiare di più. Hanno delle pretese per quello che guadagnano, fanno una vita agiata, sono coccolati… Beh se li devono prendere i fischi e basta, e reagire in campo".