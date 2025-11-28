Borghi: "La Fiorentina ha perso con l'AEK meritatamente. Preso gol inaccettabile"

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi attraverso il suo canale Youtube ha analizzato il momento della Fiorentina e in particolare la sconfitta arrivata contro l'AEK Atene: "La Fiorentina non è squadra e contro l'AEK ha perso meritatamente. Con l'arrivo di Vanoli si era visto un barlume di consolidamento, ma adesso viene tutto rimpastato e sbattuto verso il basso. I riscontri continuano ad essere gli stessi, enormemente negativi. Ha preso ancora una volta un gol inaccettabile, per come viene affrontata la situazione di emergenza in area di rigore. La fonte di gioco continua a non esserci. Nicolussi Caviglia è risucchiato da questa situazione. E anche i big stanno facendo poco. Dzeko sembra lontano dall'essere un giocatore incisivo fisicamente, non arriva sul pallone. Gudmundsson è trasparente.

Vanoli sta cercando di comunicare, il club ha un vuoto di potere. Tutto parte dalla tragedia di Barone. La proprietà è distante e la squadra gioca in uno stadio a mezzo servizio. L’ambiente è contrariato. Ci sono tutti gli elementi che portano alla possibilità di tempi veramente bui. Adesso deve arrivare la reazione, sennò si rischia di non avere più tempo. La mia sensazione è che la Fiorentina, con il passare del tempo, possa rischiare tanto. C’è paura e ora con l’Atalanta sarà tutt’altro che facile".