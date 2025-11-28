FirenzeViola Casa Gudmundsson: una delle sorelle dell'attaccante viola tra le migliori promesse del campionato islandese

vedi letture

La crisi della Fiorentina prosegue e coinvolge anche l’attuale numero dieci viola Albert Gudmundsson. Il giocatore islandese, andato a segno ieri ma vistosi poi annullare la rete per millimetrico fuorigioco, non è ancora riuscito a far scattare quella scintilla tra lui e l’intera Firenze. Discendente da una famiglia di calciatori ed ex – sia la madre, che il padre che il nonno calcavano i campi in patria -, a portare avanti la tradizione ci stanno pensando anche le sue sorelle Katla, Karen e Kara. La primogenita delle tre – Katla, classe 2007 – gioca assieme alle sorelle come attaccante nel KR Reykjavik e nelle ultime due stagioni, nazionali giovanili incluse, ha messo assieme un bottino di diciassette reti. Il club della capitale dell’isola nordica ha da poco pubblicato un post sui propri profili social in cui si legge di come la sorella del calciatore viola sia la migliore promessa della società capitolina. Non solo: Katla Gudmundsdottir (per le donne si usa la dicitura “dottir” nel proprio cognome) figura in una lista delle migliori giovani emergenti del calcio femminile islandese tra le quali c’è anche il nome della neo centrocampista della Fiorentina Katla Tryggvadottir.

Sarebbe interessante ipotizzare nel breve futuro una parentesi della calciatrice nordica in riva all’Arno. Ovviamente dipenderebbe da molti fattori, ma ipotizzare non è lecito e sicuramente Gudmundsdottir sarebbe una calciatrice che potrebbe dar mano alla formazione allenata dal tecnico Pablo Pinones-Arce. Vedremo se la società proverà a riunire i due fratelli all’ombra della Cupola del Brunelleschi