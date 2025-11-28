Como batte Sassuolo 2-0 con Douvikas e Moreno. Fabregas al 4° posto momentaneo
Il Como ormai è una macchina e vince ancora battendo il Sassuolo in casa e portando a casa altri 3 punti che significano quarto posto momentaneo al pari di Inter e Bologna a 24 punti. Al Sinigaglia finisce 2-0, decidono le reti di Douvikas nel primo tempo e di Moreno nel secondo, abile a sfruttare un assist magnifico di Nico Paz, al quinto assist stagionale.
Festa grande per Fabregas che può sorridere ancora e guardare alle prime posizioni con fiducia in vista della sfida contro l'Inter al prossimo turno. Per il Sassuolo invece solo brutte notizie perché Grosso oltre alla sconfitta deve anche registrare l'infortunio muscolare di Berardi che sarà valutato in vista della Fiorentina nei prossimi giorni.
