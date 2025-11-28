Dagli inviati Ancora Vanoli: "Sono con Edin, finalmente qualcuno difende la squadra"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa nell'immediato post partita della gara contro l'AEK Atene. Queste le sue dichiarazioni dopo la seconda sconfitta consecutiva in Conference League:

Sul passo indietro rispetto a Genoa e Juventus e sulle parole di Dzeko: "Non ho sentito bene le parole di Edin. Io quando parlo di esperienza parlo di uno che ha vinto titoli e finalmente difende la squadra. Questo è un piccolo passo. Ha anche detto che abbiamo fatto cagare, non si è tirato indietro. Era quello che cercavo e la cosa più importante. Io vorrei sempre vincere ma se ci troviamo in questa situazione è perchè abbiamo problemi. Sono alti e bassi, la strada è lunga, più di lunga. Dovremo fare qualcosa di straordinario anche contro le statistiche per salvarci. Se tutti manteniamo la lucidità abbiamo il pensiero giusto. Stasera non abbiamo performato per come ci siamo preparati. Oggi siamo noi che dobbiamo cercare la fortuna e toglierci di dosso la paura, come fatto nel secondo tempo contro la Juve. Abbiamo provato a risolvere le cose individualmente ma nessuno lo può fare in rosa. Dobbiamo fare le cose insieme. Ho visto tanta buona volontà, ma non vedo il problema nel sistema di gioco. Alla fine ho messo Gud mezza ala e le due punte. In questo momento non ce ne va bene una, visti an che i fuorigiochi. Le critiche ci stanno, ma i tifosi hanno visto il cuore anche stasera dopo la Juventus. La strada ripeto è molto lunga, c'è da soffrire fino alla fine sennò non cambiavano l'allenatore".

Problemi sono più tattici o mentali?: "Oggi i problemi sono più mentali che tattici. Subiamo troppo l'errore, l'azione del gol è emblematica. Persa palla ci siamo fermati. Queste cose vanno migliorate. Dobbiamo essere lucidi in tutte le situazioni. Stasera ci facevano giocare e non abbiamo creato situazioni. Nel primo tempo Ndour era sempre fuori posizione, mentre Ranieri era troppo largo e mi chiudeva le giocate. So che c'è tanto da lavorare. Mi dispiace per i mie ragazzi e la prestazione. Ora andiamo al Viola Park, riposiamo e domattina ci rimettiamo a lavorare".

Sui cambi di formazione: "Ancora abbiamo la testa orientata sul voler strafare. Oggi invece va fatta la cosa semplice alla massima velocità, tutti stanno dando il massimo ma bisogna avere più lucidità e pazienza. Nella stanchezza abbiamo fatto troppi tocchi per girare palla. Dobbiamo invertire piano piano l'aspetto negativo, reagire. Ora ovviamente tanti episodi ci vanno contro. Nel secondo tempo contro la Juventus avevamo visto dei segnali positivi. Ovvio i bianconeri pressavano ed era facile velocizzare il gioco, oggi invece dovevamo dare ritmo. Il mese di gennaio dove dobbiamo fare punti dovremo saper fare la partita perché giocheremo con squadre che ci ritengono superiori. Non possiamo abbassare ora la testa, avevo paura quando sono entrato e ho paura ancora oggi".