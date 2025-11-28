Fiorentina-AEK, lancio di mattoni dei tifosi greci contro i tifosi viola

La partita di ieri tra Fiorentina e AEK Atene, è stata contornata da una cornice di pubblico che ha visto il Franchi riempirsi di tifosi del club greco. Il settore ospiti infatti è andato tutto esaurito, ma diversi erano i supporter della squadra ospite presenti anche in una parte della tribuna.

In tutto ciò, il sito hooligans.cz, riporta di come poco prima dell'intervallo gli stessi tifosi greci abbiano iniziato a lanciare pezzi del bagno, inclusi mattoni contro gli ultras della Fiorentina, che hanno cercato di entrare in contatto abbattendo le barriere, come è successo l'anno scorso contro il Real Betis. La polizia antisommossa è poi intervenuta interrompendo gli scontri.