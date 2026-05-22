Palladino: "Ritrovare i tifosi viola mi emoziona. Per fortuna non ci giochiamo nulla"

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Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida contro la Fiorentina. Queeste le sue parole da ex del match:

Sul ritorno a Firenze: "Sembra quasi un segno del destino. Tornare in una città in cui sono stato bene e in un club in cui abbiamo fatto un bel percorso. Ho bei ricordi dei ragazzi, oggi li riabbraccio. Per fortuna non ci giochiamo nulla, gli obbiettivi sono raggiunti per entrambe le squadre. Mi fa piacere ritrovare i tifosi, mi emoziona".

Un pensiero sulla stagione in nerazzurro: "Noi abbiamo fatto una bella rimonta riavviando e riaccendendo il sangue che scorreva nelle vene dei ragazzi e della società, da quando sono arrivato abbiamo raggiunto l'obbiettivo Europa, per nove anni su dieci siamo andati come club in Europa segno di una società che lavora con ambizione. Io sono orgoglioso di quanto fatto per un obbiettivo che sembrava difficilissimo".