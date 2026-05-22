Comuzzo: "Il girone di ritorno è quello che conta di più. Non possiamo essere contenti"

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Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato pre partita della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato sotto le aspettattive ma il girone di ritorno è quello che conta di più. Siamo stati bravi a lavorare e ad uscirne dalla zona retrocessione prima di due big match del genere contro Juventus e Atalanta. Non possiamo dirci contenti vista l'annata ma abbiamo raggiunto l'obbiettivo".