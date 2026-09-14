L'Inter rimonta l'Udinese e poi dilaga: 5-3 a San Siro, nerazzurri primi

L'Inter rimonta l'Udinese e poi dilaga: 5-3 a San Siro, nerazzurri primi
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

L'Inter non sbaglia e risponde alla Roma facendo 4 vittorie su altrettante partite in campionato. Con l'Udinese a San Siro la gara si mette subito in salita con gli ospiti che arrivano fino al 2-0 grazie alle reti di Abankwah ed Ekkelenkamp (con la complicità del portiere nerazzurro Martinez). Poi però arriva la reazione, con la squadra di Chivu che pareggia già nel primo tempo grazie a Carlos Augusto e Barella prima di dilagare nella seconda frazione con le reti di Thuram e Pio Esposito. Chiude i giochi Bonny prima della rete al 90' di Gueye. Inter dunque di nuovo prima a pari merito con la Roma a 12 punti, mentre l'Udinese resta a 4 punti.