Como e Roma non sbagliano: 2-1 e 2-0 a Parma e Torino, guidano la classifica

Como e Roma non sbagliano: 2-1 e 2-0 a Parma e Torino, guidano la classificaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:28News
di Redazione FV

Vincono sia Roma che Como nelle partite delle 18.30 di questo lunedì di Serie A. I lariani con Moise Kean in campo dal 1' hanno la meglio del Parma al Sinigaglia portando a casa i 3 punti grazie alle reti di Ramòn nel primo tempo e di Kaiki nel finale. A nulla è servito per i ducali la rete di Romero nel recupero, alla fine è 2-1 per il Como.

Sull'altro campo vince anche la Roma di Gasperini grazie al solito Malen, abile a ribadire in porta dopo un altro assist di Dybala, e a Pisilli che nel recupero segna il 2-0 contro il Torino in casa granata. La squadra giallorossa resta così a punteggio pieno dopo 4 giornate di Serie A, in attesa della partita dell'Inter è capolista in solitaria.