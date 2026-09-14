La moglie di Dodo: "Lo state trattando come un traditore. Non avete idea"

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Nuovo episodio della telenovela che sta vedendo protagonista Dodo, ormai ai margini della Fiorentina ma regolarmente in gruppo. A rispondere e spiegare la situazione tocca alla moglie del calciatore viola, Amanda Ferreria, che sotto un post di una pagina Instagram, 12Viola, ha tenuto a specificare: "Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede su internet si trasformi in un caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.

Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male — e parliamo di tutta la squadra — è diventato improvvisamente il peggiore. Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così!

È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro. Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate. Dalla sua bocca, nessuno ha mai sentito la verità dei fatti. E forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare".