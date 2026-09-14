La 4ª giornata di A si chiude con Inter-Udinese: ecco le formazioni ufficiali
Inter e Udinese chiudono la quarta giornata di Serie A con il posticipo del lunedì sera, in programma alle ore 20:45 del 14 settembre 2026. Da una parte ci sono i nerazzurri, che vogliono continuare a vincere in Serie A dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real nella prima gara della League Phase di Champions League. Dall'altra, invece, la squadra friulana che vuole tornare a fare punti dopo lo stop casalingo contro la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
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