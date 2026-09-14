Fabregas su Kean: "Lo conoscete più di me, è diverso da Douvikas"

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L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto dai suoi contro il Parma, tirando in ballo anche Moise Kean: "Deve lavorare come tutti - le parole riportate da TMW. Non cambia mai questo. Conoscete più di me Moise, ha iniziato da giovane qui in Italia. Io sono contento, anche se è diverso da Douvikas, che non è lo stesso giocatore di un anno e mezzo fa. Lui lavorava e giocava in altre squadre che facevano cose diverse, si trovano in un nuovo contesto. Si tratta di un cambio molto importante, devi conoscere le dinamiche.

Cosa normalissima, che succede a tutti. Un adattamento ci vuole, ma sono molto contento della prestazione avuta. Sono contento di questi due attaccanti. Mi chiedi se sono troppo contento di loro? Sì. Lo sono".