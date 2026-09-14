Nazionale U16, pronti per l'esordio con la Spagna: tra i convocati anche 3 viola
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Nella giornata di domani la Nazionale Under 16 di Giovanni Costantino affronterà i pari età della Spagna nel primo dei due test in programma nell'arco dei prossimi tre giorni. Tra i convocati del CT ci sono 3 calciatori della Fiorentina: Lorenzo Febbraro (difensore), Lorenzo Minicucci (portiere) e Abdel Musah (centrocampista).
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