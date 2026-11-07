Problemi per Spalletti: Cambiaso verso il forfait per la gara di Firenze
FirenzeViola.it
Andrea Cambiaso va verso il forfait per Fiorentina-Juventus. Lo riporta in questi minuti un aggiornamento di TMW, che scrive di come l'esterno bianconero sia alle prese con un affaticamento muscolare, accusato dopo i 60 minuti disputati giovedì in Europa League contro l'AZ Alkmaar. La sua presenza al Franchi, domenica alle 20.45, resta in dubbio, ma al momento le possibilità di forfait sono molto alte, attorno al 90%.
Pubblicità
News
Fiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'di Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Copertina
FirenzeViolaMaledetti vantaggi e svantaggi: i numeri e le situazioni che stanno inchiodando la Fiorentina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus tre anni dopo l'alluvione di Campi. Quando anche i tifosi scesero in campo
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com