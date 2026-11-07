Problemi per Spalletti: Cambiaso verso il forfait per la gara di Firenze

Problemi per Spalletti: Cambiaso verso il forfait per la gara di FirenzeFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

Andrea Cambiaso va verso il forfait per Fiorentina-Juventus. Lo riporta in questi minuti un aggiornamento di TMW, che scrive di come l'esterno bianconero sia alle prese con un affaticamento muscolare, accusato dopo i 60 minuti disputati giovedì in Europa League contro l'AZ Alkmaar.  La sua presenza al Franchi, domenica alle 20.45, resta in dubbio, ma al momento le possibilità di forfait sono molto alte, attorno al 90%.
 