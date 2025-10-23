Primi fischi per Gasperini. Roma sconfitta in Europa League: 1-2 per il Plzen

Primi fischi per Gasperini. Roma sconfitta in Europa League: 1-2 per il PlzenFirenzeViola.it
Oggi alle 22:58News
di Redazione FV

Brutto scivolone della Roma in Europa League: la squadra di Gasperini esce sorprendentemente battuta dall'Olimpico ai danni del Viktoria Plzen, che si impone 2-1 in casa giallorossa. Uno-due micidiale degli ospiti firmato Adu-Souaré, a nulla serve il gol su rigore di Dybala che dimezza lo svantaggio. Dagli spalti piovono i primi fischi della gestione Gasperini.