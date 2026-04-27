Primavera, Kouadio e Kospo titolari con Galloppa: la formazione contro il Monza

Primavera, Kouadio e Kospo titolari con Galloppa: la formazione contro il MonzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:13News
di Redazione FV

Trentacinquesima giornata del campionato Primavera 1 per la Fiorentina, che alle ore 17 al Viola Park ospita il Monza. I ragazzi di Galloppa sono chiamati a rispondere alle vittorie di Parma e Cesena, le quali hanno momentaneamente ripreso la testa della classifica a quota 61 punti. Due lunghezze sotto ci sono proprio i viola, oggi a caccia dei tre punti contro un Monza a metà graduatoria. Ecco l'undici iniziale scelto da Galloppa, in cui figurano anche i "grandi" Kouadio e Kospo:

4-2-3-1: Leonardelli; Kouadio, Kospo, Sadotti, Trapani; Bonanno, Deli; Puzzoli, Angiolini, Mazzeo; Braschi.