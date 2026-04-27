Caos arbitri, Rocchi autosospeso: il designatore ad interim è Dino Tommasi
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato. (ANSA).
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