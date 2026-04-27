Palladino alle ultime chances di Europa: Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali
Cagliari-Atalanta, in programma alle ore 18:30 alla Unipol Domus Arena in Sardegna è il penultimo appuntamento della 34a giornata di Serie A. Match che mette in palio tre punti importanti per entrambe le squadre, coi rossoblu chiamati all'ultimo scatto per la salvezza e con gli orobici alle ultime residue speranze di entrare nelle coppe europee. Ecco le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Mina; Folorunsho, Deiola, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Mendy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.
Allenatore: Fabio Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
A disposizione: Ahanor, Bakker, Ederson, Hien, Sulemana, Kossounou, Krstovic, Musah, Obric, Pardel, Samardzic, Sportiello, Zalewski.
Allenatore: Raffaele Palladino.
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