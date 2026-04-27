Grosso-Viola? Il Sassuolo intanto studia il sostituto: in pole Ignazio Abate

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Inizia ad impazzare il mercato degli allenatori, come ogni anno a fine stagione. I primi nomi in vista del prossimo anno sono già in circolo e per quanto riguarda la Fiorentina, è salita da giorni la candidatura di Fabio Grosso. L'attuale allenatore del Sassuolo è uno dei nomi più gettonati in ottica viola ma sondato anche da altre squadre, per questo il club neroverde sta già iniziando a vagliare i nomi per il possibile sostituto.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, in casa emiliana si sta già studiando chi possa prendere il posto di Grosso in caso di addio e il primo nome preso in considerazione dll'ad Giovanni Carnevali è quello di Ignazio Abate. Attuale tecnico della Juve Stabia, prossima ai playoff, l'ex giocatore del Milan è momentaneamente il nome principale per la panchina del Sassuolo del 2026/27, qualora arrivasse la probabile separazione da Grosso.