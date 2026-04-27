Damiani: "Ripartirei da Vanoli, è una persona seria. Merita la conferma"

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L’intermediario di mercato, Oscar Damiani, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche sulla possibilità che la Fiorentina prosegua con Paolo Vanoli: “Io ripartirei da lui. Mi piace. È una persona seria. Secondo me merita la conferma".

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"Tutti gli anni soffre e alla fine ce la fa. Corvino è sempre una garanzia e sta facendo quello che può. Se la giocherà fino alla fine. Nulla è ancora deciso".