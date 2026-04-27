Da domani in vendita i biglietti per Fiorentina-Genoa: le info e i prezzi

Da domani in vendita i biglietti per Fiorentina-Genoa: le info e i prezzi FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:05News
di Redazione FV

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina rende note le informazioni di acquisto per i biglietti della partita di campionato contro il Genoa, in programma al Franchi domenica 10 maggio alle ore 15 e valida per la 36a giornata. Ecco il testo:

"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI
 Dalle ore 15:00 di Martedì 28 Aprile 2026

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

️ Intero e  Promo Gen Viola attive in tutti i settori locali

️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 08/05



Under 25 Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2001 a partire da € 10

 Under 14  Omaggio in Curva Ferrovia e a partire da € 10 negli altri settori per i nati dal 01/01/2012


Festa della Mamma in Viola Insieme allo Stadio!
fino a -50% sul prezzo Intero (fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione)

Come funziona?

Abbonati:
Disponibile in tutti i settori dello Stadio, sbloccabile inserendo la propria InViola Premium Card nel settore dell'abbonamento

Non abbonati (biglietti singoli):
Disponibile esclusivamente nel settore Maratona Centrale insieme ad almeno 1 biglietto Intero / Promo Gen Viola / Under 25 / Under 14 nello stesso ordine".