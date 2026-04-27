Da domani in vendita i biglietti per Fiorentina-Genoa: le info e i prezzi
Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina rende note le informazioni di acquisto per i biglietti della partita di campionato contro il Genoa, in programma al Franchi domenica 10 maggio alle ore 15 e valida per la 36a giornata. Ecco il testo:
"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI
Dalle ore 15:00 di Martedì 28 Aprile 2026
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
️ Intero e Promo Gen Viola attive in tutti i settori locali
️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 08/05
Under 25 Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2001 a partire da € 10
Under 14 Omaggio in Curva Ferrovia e a partire da € 10 negli altri settori per i nati dal 01/01/2012
Festa della Mamma in Viola Insieme allo Stadio!
fino a -50% sul prezzo Intero (fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione)
Come funziona?
Abbonati:
Disponibile in tutti i settori dello Stadio, sbloccabile inserendo la propria InViola Premium Card nel settore dell'abbonamento
Non abbonati (biglietti singoli):
Disponibile esclusivamente nel settore Maratona Centrale insieme ad almeno 1 biglietto Intero / Promo Gen Viola / Under 25 / Under 14 nello stesso ordine".
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