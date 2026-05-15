Fei firma il primo contratto da professionista con la Fiorentina: accordo biennale
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Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia di aver sottoscritto con Gianmaria Fei il primo contratto da professionista. Impegnato quest'anno con la Primavera di Galloppa, il portiere classe 2007 ha giocato finora 15 gare stagionali e il club dei Commisso intende continuare a investire su di lui. Ecco l'annuncio:
"ACF Fiorentina comunica che il portiere classe 2007 Gianmaria Fei ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028".
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