Semifinale di ritorno di Coppa Italia: le formazioni di Inter-Como
Alle 21 fischio d'inizio a San Siro per la prima semifinale di ritorno tra Inter e Como. Le due squadre ripartiranno dallo 0-0 dell'andata e dunque la qualificazione per la finale è tutta da decidere.Ecco le formazioni scelte da Chivu e Fabregas:
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielisnki, Dimarco; Thuram, Bonny. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati.
Allenatore: Cesc Fabregas.
Arbitro: Sozza
Assistenti: Berti - Cecconi
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Doveri
AVAR: La Penna
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