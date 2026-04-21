Il suggerimento di Matri per la Fiorentina: "Bonny al posto di Kean"

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Ospite ieri sera degli studi di DAZN, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina Alessandro Matri ha lanciato una proposta nel caso Moise Kean dovesse salutare in estate. Queste le sue parole: "Posso lanciare un nome per i viola? Bonny al posto di Kean. Ovvio che di Moise non ti privi mai, ma bisogna vedere che stimoli ha lui a rimanere", ha spiegato.

"Kean un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso perché in fiducia. Se tu trattieni un giocatore controvoglia, trattieni un giocatore che arriva da un'annata dove ha perso le certezze, io con questi dubbi me ne priverei se porta dei soldi. Non sto mettendo in discussione il valore di Kean, ma credo che sia finito il rapporto con la Fiorentina".