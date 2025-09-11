Premier League, Chelsea sotto accusa per 74 violazioni delle norme sugli agenti

In Premier League non mancano certamente le risorse per fare mercato, anche se alle volte i club inglesi eccedono nelle spese andando incontro a sanzioni o violazioni dei regolamenti. E' il caso del Chelsea che come riportato da Football Association è stato messo sotto accusa per ben 74 violazioni alle regole relative al pagamento degli agenti. Questo il comunicato emesso:

“La Football Association ha accusato oggi il Chelsea FC di violazione dei regolamenti J1 e C2 del regolamento degli agenti calcistici della FA, dei regolamenti A2 e A3 del regolamento della FA sulla collaborazione con gli intermediari e dei regolamenti A1 e B3 del regolamento della FA sugli investimenti di terze parti nei giocatori. In totale, sono state mosse 74 accuse contro il Chelsea FC. Le condotte oggetto delle accuse vanno dal 2009 al 2022 e si riferiscono principalmente a eventi accaduti tra le stagioni sportive 2010/11 e 2015/16. Il Chelsea FC ha tempo fino al 19 settembre 2025 per rispondere".