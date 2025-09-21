Valle sul Como: "Cerchiamo di essere liberi ma abbiamo i nostri movimenti"

Alex Valle, esterno del Como, ha parlato a DAZN prima della partita contro la Fiorentina spiegando i dettami del tecnico, Cesc Fabregas: "Si può vedere che cerchiamo sempre la libertà nel campo per avere più soluzioni possibili in campo. Poi è chiaro che abbiamo i nostri movimenti codificati che ci servono durante la partita nelle varie situazioni".