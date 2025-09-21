Pioli come Montella, peggior partenza dell'era Commisso: un punto in più per Palladino dopo 4 giornate
Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina che al Franchi perde 2-1 contro il Como. Dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Mandragora, nella ripresa i viola si sono fatti rimontare dai lariani che prima hanno pareggiato con Kempf e poi sono andati avanti con Addai. Dopo 4 giornate di campionato sono solo 2 i punti della formazione di Pioli, eguagliata la peggior partenza dell'era Commisso con Montella in panchina nella stagione 2019-2020. Nonostante un avvio di Serie A non esaltante l'anno scorso Palladino aveva comunque ottenuto un punto in più, ovvero 3, nelle prime quattro giornate.
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
