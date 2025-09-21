FirenzeViola Curiosità Fortini, contro il Como ha esordito in Serie A con qualche linea di febbre

Serata da ricordare nonostante la sconfitta per 2-1 della sua Fiorentina per Niccolò Fortini. L'esterno classe 2006 oggi contro il Como ha fatto il suo esordio in Serie A diventando il millesimo giocatore a disputare una partita ufficiale con la casacca gigliata. L'ex Juve Stabia è entrato in campo al 22' minuto di gioco al posto di Lamptey che è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio al ginocchio.

La curiosità, come raccolto da FirenzeViola.it, è che Fortini è entrato in campo con qualche linea di febbre, che comunque non gli ha impedito di dare il massimo sul terreno di gioco, che proverà a smaltire nei prossimi giorni.