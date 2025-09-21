Dagli inviati Ranieri: "Spogliatoio deluso: dobbiamo dare di più. Ora a Pisa per vincere"

vedi letture

Nel corso del post-partita del Franchi, dalla sala stampa ha preso la parola il capitano della Fiorentina Luca Ranieri. Ecco le sue parole a commento del ko contro il Como: “La contestazione dei tifosi oggi è giusta perché è vero, siamo con un nuovo ciclo ma siamo pure sempre la Fiorentina. Io in primis devo dare di più, non c’è da farne un dramma perché siamo agli inizi ma dobbiamo pedalare di più in allenamento”.

Come sta la squadra?

“Ci alleniamo bene e stiamo dando tutto ma forse non è abbastanza. Nello spogliatoio ci siamo parlati e abbiamo detto che dobbiamo dare tutti di più. Adesso abbiamo un derby davanti, una partita importantissima; dobbiamo arrivare con entusiasmo e ripartire ancora”.

Cosa pensa del nuovo modulo?

“Sul modulo ci siamo preparati da martedì, lo abbiamo provato da inizio settimana. Abbiamo fatto un gran primo tempo ma abbiamo chiuso avanti solo 1-0”.

L’arbitro ha fatto fatica negli episodi secondo lei?

“Parlare degli arbitri non mi piace… già oggi io ho sbagliato. Come sbaglio io, sbagliano anche loro. Oggi certo poteva far meglio ma la colpa di stasera è solo la nostra. Nello spogliatoio c’è tanta delusione, ora dobbiamo andare a Pisa a vincere”.