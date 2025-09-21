Luca Ranieri: "2 punti in 4 partite non va bene. Dobbiamo reagire. Fischi? Capiamo i tifosi"

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato così ai microfoni ufficiali del club viola al termine di Fiorentina-Como 1-2: "Più che arrabbiato sono deluso. E' stato un peccato dopo un bel primo tempo. Fa male andare a casa con 0 punti. E' vero che abbiamo iniziato un nuovo ciclo, con un nuovo allenatore e nuovi giocatori, ma siamo la Fiorentina, non va bene avere 2 punti dopo 4 partite. Ci siamo guardati in faccia e ce lo siamo detti. Adesso c'è da reagire".

Tra il primo e il secondo tempo la partita è stata diversa

"Abbiamo fatto veramente un gran primo tempo. Nella ripresa invece loro hanno preso in mano la gara e noi ci siamo abbassati troppo. Il gol sul piazzato ci ha fatto diminuire il coraggio. Fa male, siamo tutti arrabbiati e delusi ma non dobbiamo fare drammi perché siamo all'inizio di un ciclo. I risultati devono arrivare e sono sicuro che arriveranno".

Nel finale i fischi dei tifosi

"Fossimo stati a febbraio-marzo sarebbe stato un problema però ancora siamo a settembre. I tifosi lo sappiamo, fino all'ultimo secondo ci hanno incoraggiato. Hanno ragione ad essere delusi, li capiamo, però adesso sappiamo che ci aspetta un derby sentitissimo che da tanti manca. In settimana pedaleremo ancora di più per andare là a vincere".