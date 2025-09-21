Dagli inviati

Fiorentina-Como 1-0, ecco il dato finale su spettatori e incasso

Fiorentina-Como 1-0, ecco il dato finale su spettatori e incasso
di Ludovico Mauro

Inizia la ripresa al Franchi e come sempre arrivano i dati in merito al botteghino forniti direttamente dalla Fiorentina. Per la gara col Como sono in tutto 21.158 gli spettatori presenti a Campo di Marte, per un incasso lordo a favore del club viola di € 524.453,00.