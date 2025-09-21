Fiorentina-Como, formazioni ufficiali: Pioli cambia tutto! 4-4-2, dentro Lamptey
La Fiorentina scende in campo alle ore 18 all'Artemio Franchi per la sfida contro il Como valida per la quarta giornata di Serie A. Stefano Pioli cerca la prima vittoria dal suo ritorno in Italia e lo farà contro una delle squadre più interessanti del campionato e non solo, il Como di Fabregas reduce dal pareggio interno contro il Genoa. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con diverse sorprese nella Fiorentina che si schiererà con la difesa a 4 con Lamptey in campo:
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Fortini, Parisi, Marí, Viti, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Fagioli, Sabiri, Dzeko.
Allenatore: Pioli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Vojvoda; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alberto Moreno, Posch, Goldaniga, Caqueret, Da Cunha, Baturina, Perrone, Douvikas, Addai, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
