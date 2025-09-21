Serie A, alle 20:45 Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali
La domenica di Serie A si conclude questa sera, calcio d'inizio alle 20:45, con Inter-Sassuolo. A San Siro i nerazzurri proveranno a dare continuità al successo europeo di mercoledì sera contro l'Ajax. In campionato la formazione di Chivu è reduce da due sconfitte consecutive, contro l'Udinese in casa e contro la Juventus in trasferta. Proverà invece a negare la festa ai meneghini il Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi che vengono dalla bella vittoria per 1-0 di una settimana fa contro la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu
SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini. Allenatore: Fabio Grosso
