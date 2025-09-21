Dagli inviati Pioli amareggiato: "Se non miglioriamo la gestione della palla saranno guai. Gud non al 100%"

Al termine del deludente ko contro il Como, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli: “Un inizio così difficile non me lo aspettavo questa estate. Io per un tempo ho visto la squadra che voglio vedere per tutta la gara ma un tempo è molto poco. Se non miglioriamo la gestione della palla allora saranno guai: è questa la situazione che dobbiamo studiare maggiormente. Il limite importante più grande della partita di oggi è stata la fretta di calciare lungo troppo spesso”.

Il fatto che calci lungo la sua squadra è un “retaggio” dello scorso anno?

“Io non so come giocava la Fiorentina lo scorso anno e quali fossero i suoi problemi. Io devo trovare le soluzioni a questa squadra per farla diventare una squadra di livello. Dobbiamo avere più personalità. Ci vorrà più tempo, ma ci arriveremo”-

Cosa la preoccupa di più di questa squadra?

“L’ambiente negativo mi preoccupa ma capisco la delusione e i fischi dei tifosi. C’erano tutte le possibilità per giocare meglio e controllare la partita. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, il migliore in stagione. Ma non è stato sufficiente. Io conosco un solo metodo per uscirne: lavorare al meglio”.

Le due punte ancora non convincono: cosa chiede a Piccoli?

“Ci lavoriamo tanto sulle punte e in particolare su Piccoli. L’intesa si migliorerà col tempo. Ho messo Dzeko e non Gudmundsson perché in settimana non l’ho visto bene”.

Quando il Como pressava ha valutato di cambiare qualcosa sotto l’aspetto tattico?

“No non volevo farlo. Ho messo gente fresca per avere qualità in più. Non credo che sia stato un problema tattico il ko, è stato quello di dare più soluzioni al compagno quando uno aveva il pallone tra i piedi”.