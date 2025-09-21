Dagli inviati La Curva Fiesole contesta a fine gara. Fischi e cori assordanti, anche per Pradè

Piovono fischi assordanti dagli spalti del Franchi al termine di Fiorentina-Como. La squadra di Fabregas passa 2-1 sulla Fiorentina con un gol in pieno recupero e a fine partita parte la contestazione. Dalla Curva Fiesole arriva uno scroscio di fischi per diversi minuti, con la formazione di Pioli che si reca sotto al settore più caldo del tifo viola e riceve una serie di cori che non lasciano spazio alle interpretazioni: "Rispettate la nostra maglia", "Meritiamo di più", "Tirate fuori le palle" e "Bisogna correre per vincere" sono solo alcune delle frasi che riecheggiano fortemente e a più riprese dallo stadio.

Non esente dal tutto Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina tirato in ballo sempre dal nucleo dei tifosi viola presenti al Franchi: "Pradè tu sei un figlio di p*****a", si è sentito ripetutamente dagli spalti. Un clima diametralmente diverso da quello che aveva contornato il post gara di una settimana fa, quando dopo il ko col Napoli la Curva era rimasta al fianco della squadra con tanto di applausi e cori d'incitamento. A questo giro, la musica è stata diversa.