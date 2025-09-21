Fabregas a DAZN: "Oggi servono soldati. Vediamo a che punto siamo"

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così a DAZN prima della partita contro la Fiorentina: "Non so se abbiamo fatto tre grandi prestazioni perché ancora qualcosa manca per migliorare, abbiamo tanti giocatori nuovi ma la squadra sta facendo ciò che vogliamo. Siamo partiti in maniera seria e anche difensivamente stiamo migliorando. Questa è una partita molto interessante per capire a che punto siamo".

Da dove nasce l'idea di Vojvoda alto?

"Ha fatto una buona stagione fin qui in quel ruolo, ha esperienza e oggi servono giocatori soldato. Loro sono veramente forti e strutturati fisicamente, non solo pensano ma giocano in maniera molto diretta con i cross. Giocherà come un esterno, non cambia niente nella nostra idea di gioco".