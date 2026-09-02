Fabregas sul mercato del Como: "Fatti solo prestiti o acquisti da 6 milioni"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto a margine del "Gran Galà del Calcio" di Milano e come riporta TMW ha parlato così del mercato del club lariano, che ha accolto Moise Kean nell'ultimo giorno dopo una trattativa complicata: "Abbiamo dovuto fare tanti prestiti o acquisti da 6 milioni di euro, poi è vero che con Chalobah e Nico Paz il livello si è alzato un po' di più... Tutti gli altri però sono prestiti o acquisti fatti per 6 milioni come Liberali o Milla".

Se è un Como da scudetto: "La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia e la nostra strada, non ci importa ciò che dice la gente. Siamo ancora il Como, una piccola città e una piccola società, con un piccolo stadio. Manca tantissimo, andiamo piano piano consapevoli di cosa dobbiamo fare".

Sul sogno di Fabregas: "Migliorare come allenatore e come persona, per gestire tutti questi ragazzi e farli crescere".