Positivo all'alcol test e patente ritirata per Manna. Il ds del Napoli fermato e multato

Giovanni Manna positivo all'alcool test. È lo spiacevole inconveniente a cui è andato incontro il ds del Napoli, che oltre al brutto infortunio al tendine d'Achille che lo sta costringendo a svolgere le ultime trattative del mercato estivo dall'ospedale, ha perso pure la patente di guida. Lo riferisce Il Messaggero, spiegando che ancor prima dell'incidente che l'ha costretto a sottoporsi all'intervento chirurgico e alla lunga riabilitazione, Manna è stato fermato dai carabinieri alla guida della sua auto risultando positivo all'alcol test.

La vicenda è accaduta lo scorso 31 luglio, in Abruzzo, quando la squadra partenopea si trovava in ritiro a Castel di Sangro e il dirigente azzurro stava tornando dalla festa di compleanno di mister Antonio Conte. Il limite era superato di poco, ma la sentenza è stata comunque inevitabile: patente ritirata per sei mesi. L'uomo mercato del Napoli ha ricevuto anche una multa e si è visto decurtare punti sulla patente, come prevede l'articolo 186 del Codice della Strada.