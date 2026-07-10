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Portogallo, dopo la delusione Mondiale annunciato il nuovo ct: sarà Jorge Jesus

Portogallo, dopo la delusione Mondiale annunciato il nuovo ct: sarà Jorge JesusFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Dopo l'esclusione dal Mondiale il Portogallo ha già scelto di voltare pagina. Roberto Martinez infatti ha annunciato la fine della propria esperienza sulla panchina della nazionale lusitana subito dopo la sconfitta contro la Spagna agli ottavi di finale, ed oggi in tal senso la federazione portoghese, attraverso un post pubblicato sui social, ha ufficialmente comunicato il nuovo CT, che sarà Jorge Jesus. Queste le parole contenute nell'annuncio: "Oggi inizia un nuovo viaggio.

Benvenuto in Nazionale, Jorge Jesus".