Basilea in pressing su Harder: il club svizzero punta ad acquistare il classe 2005 viola
Tra i vari giovani che potrebbero lasciare la Fiorentina nel corso di questa sessione di calciomercato estiva targata Fabio Paratici, che prevederà una profonda ristrutturazione della rosa, c’è anche il nome del centrocampista italiano classe 2005 Jonas Harder.
Lo scorso anno in prestito al Padova in Serie B, club con cui ha totalizzato 26 presenze (di cui 17 da titolare) e realizzato un solo gol in 1459 minuti disputati, Harder è finito nel mirino del Basilea. Il club svizzero, starebbe premendo per provare ad acquistarne il cartellino a titolo definitivo, e non dunque in prestito, proprio dalla Fiorentina. Da capire quindi come questa trattativa si evolverà nel corso dei prossimi giorni e quale sarà dunque il futuro di uno dei tanti ottimi prodotti del settore giovanile viola
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