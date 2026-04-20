Lukaku a Napoli incontra Conte e Manna, ma torna in Belgio per curarsi

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(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Un incontro a Castel Volturno tra Lukaku, il tecnico Conte e il ds azzurro Giovanna Manna che sembra aver azzerato la tensione tra l'attaccante belga e i dirigenti del club. Il giocatore è tornato ieri sera a Napoli e stamattina è andato a Castel Volturno accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, incontrando il tecnico e il direttore sportivo, in un dialogo, si apprende, costruttivo nel quale il calciatore ha spiegato il motivo della sua scelta di rifiutare l'ordine del club di tornare subito a Napoli dopo aver lasciato il ritiro della nazionale del Belgio contro gli Usa a fine marzo. Lukaku ha avuto, riferisce Sky, un confronto costruttivo e positivo per cercare di appianare le frizioni delle scorse settimane che gli porterà una sanzione ma al momento non sembrano in arrivo altri provvedimenti disciplinari.

Può tornare in Belgio per riprendere la riabilitazione, per poi decidere del suo futuro, visto che ha un altro anno di contratto con il club azzurro, e giocare i Mondiali con la nazionale belga. (ANSA).