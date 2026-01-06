Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Gilardino lancia Nzola dal 1'

Pisa-Como apre la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, nonché ultimo turno infrasettimanale in programma da calendario. All'Arena Garibaldi, fischio d'inizio alle ore 15. Alberto Gilardino cerca punti importantissimi per la salvezza e rilancia dal primo minuto M'Bala Nzola, rientrato dalla Coppa d'Africa e già sceso in campo per una manciata di minuti nello scorso weekend contro il Genoa. Al suo fianco ci sarà Tramoni, preferito sia a Moreo che a Meister. Dall'altra parte Cesc Fabregas mischia un po' le carte e conferma in difesa Kempf nonostante il rientro dalla squalifica di Diego Carlos. In attacco spazio a Kuhn, insieme a Nico Paz e Jesus Rodriguez alle spalle dell'unica punta Douvikas.

Le formazioni ufficiali.

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.